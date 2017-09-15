Педро Роша: "Россия - невероятная страна, я рад быть здесь"

Новичок "Спартака" Педро Роша отметил, что для него игра в России – это новый вызов в карьере. Он также добавил, что рад быть здесь.

Напомним, 22-летний бразилец перешел в состав красно-белых в это межсезонье из "Гремиу". Его контракт со "Спартаком" рассчитан на четыре года.

– В "Гремиу" мы были настоящей командой, мы все были друзья. Я действительно прогрессировал, но теперь моя жизнь связана с Россией, – приводит Sportv.globo.com слова Роши. – Для меня это новая страница в жизни, дополнительный вызов в карьере. Постепенно я адаптируюсь здесь. Россия – невероятная страна, и я рад быть здесь.

Форвард уже дебютировал в составе "Спартака" 9 сентября в матче 9-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0).