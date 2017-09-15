Уличная атлетика при поддержке Datsun
11:09 | Футбол — РФПЛ

Педро Роша: "Россия - невероятная страна, я рад быть здесь"

1

Новичок "Спартака" Педро Роша отметил, что для него игра в России – это новый вызов в карьере. Он также добавил, что рад быть здесь.

Напомним, 22-летний бразилец перешел в состав красно-белых в это межсезонье из "Гремиу". Его контракт со "Спартаком" рассчитан на четыре года.

– В "Гремиу" мы были настоящей командой, мы все были друзья. Я действительно прогрессировал, но теперь моя жизнь связана с Россией, – приводит Sportv.globo.com слова Роши. – Для меня это новая страница в жизни, дополнительный вызов в карьере. Постепенно я адаптируюсь здесь. Россия – невероятная страна, и я рад быть здесь.

Форвард уже дебютировал в составе "Спартака" 9 сентября в матче 9-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0).

Опрос

Как сложится карьера Педро Роши в "Спартаке"?
голосовать
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Abuelito

Так ему шанс даже не дают заиграть) Толпа непонятных людишек вокруг Карьеры! НИ ОДНОГО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО решения за последнее время Карьерой не принимается!) Гнать и его и пол штаба! Филипчук уже сам готов быть главным тренером! И пол состава на лавку сажать, Глушкова, Комбарова,Ещенко,Реброва,Бокетти, Кутепова!

11:51