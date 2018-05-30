Педро Роша: "Не жалею о переходе в "Спартак"

Нападающий "Спартака" Педро Роша не сожалеет по поводу перехода в московскую команду. Он также отметил, что у него были трудности с адаптацией к российскому футболу.

– Карьера футболиста является недолгой: всего лишь 10-12 лет, – приводит слова 23-летнего бразильца gazetaonline. – Я не жалею о переходе в "Спартак". Этот переход помог не только мне, но и "Гремиу", который получил хорошие деньги за мой трансфер. Мне было тяжело привыкнуть к стилю игры в России. Здесь делают акцент на борьбе и физической подготовке, в Бразилии же более техничный футбол.

Форвард перешел в "Спартак" из "Гремиу" летом 2017 года. В минувшем сезоне Роша провел 14 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.