Педро Роша назвал твит Джикии о "шоколадках" безобидной шуткой

Нападающий "Спартака" Педро Роша заявил, что в московском клубе нет проявлений расизма. По словам бразильца, который перешел в российскую команду в августе 2017 года, из инцидента с защитником команды Георгием Джикией не стоит раздувать скандал.
Напомним, в 13 января клубный Твиттер вел Джикия. Он опубликовал видео, в котором слышно, как он говорит в адрес своих одноклубников Луиза Адриану, Фернанду и Педро Роши: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце!" Впоследствии "Спартак" удалил твит и сделал заявление, в котором принес "извинения за неудачное высказывание в официальном Твиттере клуба всем, кого оно могло задеть".
- Это была всего лишь безобидная шутка, - цитирует ТАСС Рошу. - Не вижу смысла развивать историю расизма, потому что в "Спартаке" его нет. У нас в команде собраны веселые ребята, которые постоянно шутят друг над другом. Те, кто не понимают шуток, не должны делать из этого скандал.
Отметим что эта ситуация будет рассмотрена 25 января на заседании комитета по этике РФС.
История с Джикией - буря в стакане воды. Но она недопустима! //
Федун о том самом твите: "Очевидная глупость" //
Самые жесткие атаки британских СМИ на российский футбол
dmitriynuh1884
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15:04
Musorschik
Нужно переворачивать ситуацию. На каждое возмущение условного "йа-йа-пюрэ" хорошо бы устанавливать в судебном порядке отсутствие причинения вреда. И используя этот доказанный судом факт, волочить очередного "инквизитора" в трибунал уже на тему посягательства на свободу слова. Сейчас борцуны с расизмом чувствуют абсолютную безнаказанность. У них либо получится, либо нет. Либо выигрыш, либо ничья. Это позволяет им придумывать расизм где угодно. Надо обеспечить им уверенный и чувствительный проигрыш на случай, когда они обознались.
11:18
shpasic
откуда ж Педро-то? Адриану, Фернанду и Педру.
11:15
Островзаячий
И плакал всю ночь в подушку.
10:58