Педро Роша: "Меня уже узнают болельщики"

Нападающий "Спартака" Педро Роша признался, что его уже узнают в Москве. Он подчеркнул, что впечатлен большим числом болельщиков красно-белых в стране.

– Около гостиницы, где пока живу, есть ресторан. Хожу в него периодически. Часто туда приходят спартаковские болельщики. Узнают, просят сфотографироваться, – цитирует официальный сайт "Спартака" Рошу. – Пытаются пообщаться, но это, как вы понимаете, сложно. Заметил такую вещь: когда русские пытаются мне что-то объяснить и у них ничего не получается, они из-за этого смущаются. Начинают сами на себя сердиться и поэтому говорят еще быстрее. Тем самым лишая меня последнего шанса понять, о чем же идет речь. (Смеется.) Так что мне надо скорее осваивать язык.

Еще до приезда мне рассказали, что у "Спартака" огромная аудитория поклонников, в чем сейчас на последних выездных матчах – в Мариборе, Санкт-Петербурге и Краснодаре – уже успел убедиться. Наших болельщиков было едва ли не больше, чем фанатов домашней команды. По крайней мере, голоса красно-белых было отчетливо слышно. Это очень впечатляет. Приятна их любовь и преданность.