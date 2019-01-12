Педро Роша: "Кононов говорил, что рассчитывает на меня"

Нападающий "Спартака" Педро Роша заявил, что неоднократно беседовал с главным тренером красно-белых Олегом Кононовым. 24-летний бразилец добавил, что ощущает доверие со стороны рулевого московского клуба.

- Всегда нужно время на адаптацию. Сейчас она позади, я чувствую себя частью команды. Появилась сыгранность с партнерами, - приводит слова Роши официальный сайт "Спартака". - Тренер часто со мной общался. Говорил, что я для него важен, что рассчитывает на меня. Когда тренер тебе доверяет, делает на тебя ставку, это правда придает сил!

В текущем сезоне Роша провел 4 матча за "Спартак" и не отметился результативными действиями.

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