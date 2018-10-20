17:18 | Футбол — РПЛ

Педро Роша и Попов пропускают тренировку "Спартака" перед "Арсеналом"

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Московский "Спартак" в субботу проводит предыгровую тренировку на базе в Тарасовке накануне матча 11-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом", открытую для прессы. В занятии вновь не принимают участие Денис Глушаков и Андрей Ещенко, более месяца назад отстраненные от тренировок с основным составом.

На поле в общей группе вышел Илья Кутепов, восстановившийся после операции по удалению паховой грыжи, которую он перенес в конце августа. При этом не занимаются Педро Роша и Ивелин Попов. Всего в занятии принимают участие 23 футболиста.

Напомним, что Глушаков и Ещенко были отстранены от занятий с основным составом решением главного тренера Массимо Карреры. Ранее футболисты поставили лайки записям с критикой Карреры от актера Дмитрия Назарова. (Александр Рогулев, Елена Григорьевская)

Матч "Спартак" - "Арсенал" состоится 21 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.

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http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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