Педро Роша: "Если не ошибаюсь, самый принципиальный соперник "Спартака" – ЦСКА"

Новичок "Спартака" нападающий Педро Роша перед матчем 9-го тура премьер-лиги против "Рубина" отметил, что слышал про наставника казанцев Курбана Бердыева.

– Тест на знание российского футбола. В данные минуты ЦСКА играет с "Амкаром" и ведет 1:0. Это хорошо для "Спартака" или плохо?

– Прежде всего, нам нужно думать о своей игре, а не смотреть на соперников. Нужно думать о "Рубине" и концентрироваться на этом матче.

– Но вы уже знаете, кто у "Спартака" самый принципиальный соперник в России?

– Да. ЦСКА. Если не ошибаюсь.

– Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев сказал, что знает вас, давно следил за вашей игрой. А вы за его "Ростовом" не следили?

– Нет, я с ним не знаком. Слышал просто, что он очень известный тренер и многого здесь добился. Но со временем узнаю его еще лучше. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Встреча 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Рубином" состоится завтра, 9 сентября, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее онлайн-трансляцию.​