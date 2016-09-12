18:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Павлюченко выйдет в матче против "Рубина" с первых минут

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Стал известен состав "Урала" на матч 6-го тура чемпионата России против "Рубина". Форвард Роман Павлюченко, в последних двух играх выходивший на замену, на этот раз появится на поле с первых минут.

Полностью состав "Урала" выглядит следующим образом: Арапов, Данцев, Фонтанелло, Динга, Фидлер, Новиков, Емельянов, Коробов, Кулаков, Павлюченко, Лунгу; запасные - Заболотный, Шубин, Меркулов, Панков, Павленко, Чантурия, Серченков, Подоксенов, Жуков, Ставпец, Конате.

Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Рубин" - "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

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