Павлюченко вывел "Урал" вперед в матче с "Оренбургом"

"Урал" открыл счет в матче 8-го тура чемпионата России против "Оренбурга". На 60-й минуте отличился Роман Павлюченко. Для экс-форварда сборной России это 188-й гол в зачет "Клуба 100".
Трансляция матча "Оренбург" - "Урал"
"Урал" открыл счет в матче 8-го тура чемпионата России против "Оренбурга". На 60-й минуте отличился Роман Павлюченко. Для экс-форварда сборной России это 188-й гол в зачет "Клуба 100".
Трансляция матча "Оренбург" - "Урал"
БигБосс
4 место в клубе Федотова.
13:42 25 сентября
shpasic
в погоне за Кержаковым!))
13:33 25 сентября