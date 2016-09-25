13:17 25 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Павлюченко вывел "Урал" вперед в матче с "Оренбургом"

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"Урал" открыл счет в матче 8-го тура чемпионата России против "Оренбурга". На 60-й минуте отличился Роман Павлюченко. Для экс-форварда сборной России это 188-й гол в зачет "Клуба 100".

Трансляция матча "Оренбург" - "Урал"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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БигБосс

4 место в клубе Федотова.

13:42 25 сентября

shpasic

в погоне за Кержаковым!))

13:33 25 сентября

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