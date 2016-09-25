Павлюченко вывел "Урал" вперед в матче с "Оренбургом"

"Урал" открыл счет в матче 8-го тура чемпионата России против "Оренбурга". На 60-й минуте отличился Роман Павлюченко. Для экс-форварда сборной России это 188-й гол в зачет "Клуба 100".

Трансляция матча "Оренбург" - "Урал"