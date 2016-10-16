Павлюченко - в стартовом составе "Урала" на матч с "Зенитом"

Главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко огласил стартовый состав команды на домашний матч 10-го тура чемпионата России с "Зенитом". С первых минут на поле появится нападающий Роман Павлюченко. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

Полностью состав "Урала" выглядит следующим образом: Заболотный - Кулаков, Панков, Фонтанелло, Данцев - Фидлер, Емельянов - Чантурия, Лунгу, Подоксенов- Павлюченко.

Запасные: Арапов, Тимофеев, Динга, Павленко, Ставпец, Бугуи, Жуков, Меркулов, Коробов и Конате.

Трансляция матча "Урал" - "Зенит"