13:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Павлюченко - в стартовом составе "Урала" на матч с "Зенитом"

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Главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко огласил стартовый состав команды на домашний матч 10-го тура чемпионата России с "Зенитом". С первых минут на поле появится нападающий Роман Павлюченко. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

Полностью состав "Урала" выглядит следующим образом: Заболотный - Кулаков, Панков, Фонтанелло, Данцев - Фидлер, Емельянов - Чантурия, Лунгу, Подоксенов- Павлюченко.

Запасные: Арапов, Тимофеев, Динга, Павленко, Ставпец, Бугуи, Жуков, Меркулов, Коробов и Конате.

Трансляция матча "Урал" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

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