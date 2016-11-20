14:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Павлюченко сыграет против "Краснодара" с первых минут

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Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Урала" на матч 14-го тура чемпионата России. В атаке хозяев с первых минут сыграет Ари. Федор Смолов остался в запасе. У "Урала" в нападении выйдет Роман Павлюченко.

Состав "Краснодара": Крицюк – Калешин, Налдо, Гранквист, Енджечик – Газинский, Перейра, Каборе – Быстров, Ари, Жоаузинью. Запасные: Синицын, Адамов, Мартынович, Торбинский, Гогличидзе, Измайлов, Ахмедов, Вандерсон, Лаборде, Смолов.

Состав "Урала": Заболотный – Кулаков, Фонтанелло, Динга, Данцев – Коробов, Подоксенов, Фидлер, Чантурия – Лунгу, Павлюченко. Запасные: Арапов, Тимофеев, Хозин, Павленко, Ставпец, Новиков, Панков, Бугуи, Жуков, Меркулов, Серченков и Конате.

Трансляция матча "Краснодар" - "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
Материалы REN-TV

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