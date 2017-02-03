18:15 3 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Павлюченко продлит контракт с "Уралом", если будет чувствовать себя на 100 процентов здоровым

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Президент "Урала" Григорий Иванов подчеркнул, что нападающий Роман Павлюченко продлит контракт с клубом, если будет чувствовать себя на сто процентов здоровым. Форвард пополнил состав екатеринбуржцев минувшим летом, подписав контракт на один год.

В текущем сезоне 35-летний россиянин провел за "Урал" 17 матчей во всех турнирах, забит три гола и сделал одну голевую передачу.

- С Ромой у нас джентльменское соглашение, - приводит ТАСС слова Иванова. - Думаю, если он будет способен играть, если сам себя будет чувствовать на сто процентов здоровым, то мы обязательно продлим контракт.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3995864

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