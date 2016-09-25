23:06 25 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Павлюченко повторил достижение Кержакова, Лоськова и Вагнера

0
0
0
1

Роман Павлюченко, отличившись в Оренбурге, стал четвертым футболистом, забившим в чемпионатах России 50 голов в выездных матчах. Чаще него в гостях отличались только Александр Кержаков, Дмитрий Лоськов и Вагнер Лав, причем Кержаков и Вагнер на чужих полях забивали чаще, чем на домашних. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры чемпионатов России по голам на выезде

Игрок

Клубы

Матчи

Голы

Голы на выезде

%

Александр КЕРЖАКОВ

Зенит, Динамо

331

139

71

51,08

Дмитрий ЛОСЬКОВ

Ростсельмаш, Локомотив, Ростов

452

120

56

46,67

ВАГНЕР ЛАВ

ЦСКА

169

85

51

60,00

Роман ПАВЛЮЧЕНКО

Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал

296

103

50

48,54

Дмитрий КИРИЧЕНКО

Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн

377

129

47

36,43

Андрей ТИХОНОВ

Спартак, Кр.Советов, Химки

346

98

46

46,94

Игорь СЕМШОВ

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов

433

98

45

45,92

Олег ВЕРЕТЕННИКОВ

Ротор, Сокол

274

143

44

30,77

Сергей СЕМАК

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

456

102

44

43,14

Егор ТИТОВ

Спартак, Химки

336

87

41

47,13
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 8-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

bond1951

вагнер вне конкуренции сколько матчей он затратил ставьте ЛАВА на 1 место

02:31 26 сентября

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ