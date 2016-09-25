Павлюченко повторил достижение Кержакова, Лоськова и Вагнера

Роман Павлюченко, отличившись в Оренбурге, стал четвертым футболистом, забившим в чемпионатах России 50 голов в выездных матчах. Чаще него в гостях отличались только Александр Кержаков, Дмитрий Лоськов и Вагнер Лав, причем Кержаков и Вагнер на чужих полях забивали чаще, чем на домашних. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лидеры чемпионатов России по голам на выезде
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Голы на выезде
|
%
|
Александр КЕРЖАКОВ
|
Зенит, Динамо
|
331
|
139
|
71
|
51,08
|
Дмитрий ЛОСЬКОВ
|
Ростсельмаш, Локомотив, Ростов
|
452
|
120
|
56
|
46,67
|
ВАГНЕР ЛАВ
|
ЦСКА
|
169
|
85
|
51
|
60,00
|
Роман ПАВЛЮЧЕНКО
|
Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал
|
296
|
103
|
50
|
48,54
|
Дмитрий КИРИЧЕНКО
|
Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн
|
377
|
129
|
47
|
36,43
|
Андрей ТИХОНОВ
|
Спартак, Кр.Советов, Химки
|
346
|
98
|
46
|
46,94
|
Игорь СЕМШОВ
|
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов
|
433
|
98
|
45
|
45,92
|
Олег ВЕРЕТЕННИКОВ
|
Ротор, Сокол
|
274
|
143
|
44
|
30,77
|
Сергей СЕМАК
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
456
|
102
|
44
|
43,14
|
Егор ТИТОВ
|
Спартак, Химки
|
336
|
87
|
41
|
47,13
bond1951
вагнер вне конкуренции сколько матчей он затратил ставьте ЛАВА на 1 место
02:31 26 сентября