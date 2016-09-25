Павлюченко повторил достижение Кержакова, Лоськова и Вагнера

Роман Павлюченко, отличившись в Оренбурге, стал четвертым футболистом, забившим в чемпионатах России 50 голов в выездных матчах. Чаще него в гостях отличались только Александр Кержаков, Дмитрий Лоськов и Вагнер Лав, причем Кержаков и Вагнер на чужих полях забивали чаще, чем на домашних. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры чемпионатов России по голам на выезде