Павлюченко попробовал себя в качестве диджея

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко на один вечер стал диджеем в одном из баров Екатеринбурга. Таким образом форвард принял участие в благотворительной акции. Средства, полученные в рамках этого вечера, пойдут на лечение 13-летнего Данила Сивчука, который борется с раком крови.

Выступление Павлюченко стало продолжением благотворительного марафона. 9 ноября "Урал" провел поединок с "Синарой", в рамках которого было собрано 986 тысяч рублей. Они пойдут на пересадку Данилу костного мозга, донором которого станет старший брат ребенка. Остальные средства будут потрачены на восстановление мальчика после операции.