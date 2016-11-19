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Павлюченко попробовал себя в качестве диджея

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Нападающий "Урала" Роман Павлюченко на один вечер стал диджеем в одном из баров Екатеринбурга. Таким образом форвард принял участие в благотворительной акции. Средства, полученные в рамках этого вечера, пойдут на лечение 13-летнего Данила Сивчука, который борется с раком крови.

Выступление Павлюченко стало продолжением благотворительного марафона. 9 ноября "Урал" провел поединок с "Синарой", в рамках которого было собрано 986 тысяч рублей. Они пойдут на пересадку Данилу костного мозга, донором которого станет старший брат ребенка. Остальные средства будут потрачены на восстановление мальчика после операции.

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