Павлюченко помирился с водителем после дорожного конфликта

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко встретился и помирился с водителем, с которым у него произошел конфликт в пробке. Ранее на дороге между форвардом и мужчиной произошла словесная перепалка, переросшая драку. По данным полиции, участники конфликта заявлений не подавали.

- Роман встретился с мужчиной, с которым поругался в пробке, - приводит ТАСС слова пресс-атташе екатеринбуржцев Никиты Медведевских. - Они помирились, конфликт можно считать исчерпанным.

Роман Павлюченко: "Никакой драки на дороге не было. Решили все словесно"//

Роман Павлюченко: "Драка на дороге? Фигня это все"//

Роман Павлюченко подрался на одной из дорог Екатеринбурга