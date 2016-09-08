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Павлюченко помирился с водителем после дорожного конфликта

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Нападающий "Урала" Роман Павлюченко встретился и помирился с водителем, с которым у него произошел конфликт в пробке. Ранее на дороге между форвардом и мужчиной произошла словесная перепалка, переросшая драку. По данным полиции, участники конфликта заявлений не подавали.

- Роман встретился с мужчиной, с которым поругался в пробке, - приводит ТАСС слова пресс-атташе екатеринбуржцев Никиты Медведевских. - Они помирились, конфликт можно считать исчерпанным.

Роман Павлюченко: "Никакой драки на дороге не было. Решили все словесно"//
Роман Павлюченко: "Драка на дороге? Фигня это все"//
Роман Павлюченко подрался на одной из дорог Екатеринбурга

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3604921

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