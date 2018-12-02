Павлюченко - о Смолове: "Не день Федора – бедный, еще и пенальти не забил"

Бывший нападающий "Спартака" и "Локомотива" Роман Павлюченко высказал "СЭ" свое мнение о матче 16-го тура РПЛ между этими командами – выиграли красно-белые (2:1). При этом форвард гостей Федор Смолов сначала не использовал верный голевой момент, а во втором тайме не реализовал пенальти.

– Минут 25 хозяева владели инициативой и забили. Но после этого отрезка "Локо" пришел в себя – железнодорожники создали вернейший момент, который Смолов не реализовал. Сегодня совсем не день Федора – бедный, еще и пенальти не забил.

– Что с ним происходит? После чемпионата мира Смолов никак не может обрести себя.

– Вряд ли он сегодня думал о том 11-метровом в четвертьфинале ЧМ против хорватов. Бывает, что вначале не пошло – и вся игра не складывается. (Арман Мкртчян)

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