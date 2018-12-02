22:50 2 декабря | Футбол — РПЛ

Павлюченко - о Глушакове: "Денис еще раз показал болельщикам, что любит "Спартак"

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Бывший нападающий "Спартака" и "Локомотива" Роман Павлюченко высказал "СЭ" свое мнение о матче 16-го тура РПЛ между этими командами – выиграли красно-белые (2:1). Счет открыл капитан хозяев Денис Глушаков, но часть спартаковских болельщиков продолжают выступать против присутствия хавбека в команде.

- Встреча получилась сумасшедшей по накалу - были и красная карточка, и разбитая голова Реброва, и пенальти. В этом матче мы все увидели. Вот это настоящее дерби! - сказал Павлючено. - Рад за Глушакова, который забил. Ему нужен был этот гол. Денис еще раз показал болельщикам как относится к команде, продемонстрировал, что любит "Спартак". Видно как парень хочет играть и забивать.

- Этот мяч вернет Глушакову любовь болельщиков?

- Сразу, может, и нет. Но если еще таких пять забьет и "Спартак" станет побеждать, то, думаю, что все будет нормально. От любви до ненависти - один шаг и наоборот. (Арман Мкртчян)

Спартак - Локомотив

Полностью интервью Павлюченко - здесь

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