13:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Павлюченко не попал в заявку на матч с "Рубином"

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Стали известны составы команд на матч 20-го тура чемпионата России "Урал" - "Рубин". Нападающий хозяев Роман Павлюченко не успел восстановиться после травмы, полученной на сборах, и не попал в заявку команды.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Урал": Заболотный - Кулаков, Новиков, Динга, Данцев - Димитров, Ильин, Емельянов, Бикфалви, Лунгу - Манучарян.

Запасные - Тимофеев, Арапов, Табидзе, Панков, Меркулов, Серченков, Щербаков, Павленко, Ломакин, Глушков, Коробов, Бугуи.

"Рубин": Рыжиков - Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин - Жемалетдинов, Цакташ, М'Вила, Ахметов - Жонатас, Канунников. 

Запасные - Акмурзин, Нестеренко, Серхио Санчес, Устинов, Камболов, Кузьмин, Ткачук, Махатадзе, Лестьенн.

Трансляция матча "Урал" - "Рубин"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 20-й тур
Материалы REN-TV

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