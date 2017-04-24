10:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Павлюченко и Еськов приглашены на заседание КДК

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц еще раз подтвердил, что на завтрашнее заседание комитета приглашены нападающий "Урала" Роман Павлюченко и главный судья встречи 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" (2:0) Алексей Еськов. Форвард был удален с поля за агрессивное поведение (нецензурная брань в адрес арбитра и физический контакт с арбитром). Также комитет рассмотрит неподобающее поведение гостевой команды – три удаления в одном матче.

– "Зенит" – "Урал". Болельщики хозяев использовали пиротехнику, – сказал Григорьянц. - Рассмотрим неподобающее поведение команды "Урал" – три удаления в одном матче. Также разберем удаление Романа Павлюченко. Футболист и судья Алексей Еськов приглашены на заседание комитета. (Сергей АСТАХОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

надо бы ещё Дзюбу пригласить и выписать ему 3 матча дисквы за провокацию.

11:05

ny neru

Надо срочно отменить красные карточки, кроме Павлюченки конечно, его выгнать до конца сезона, пускай дальше "спит"

10:58

serenky25

Рома. Повтори там то, что ранее сказал. Ибо это истинная правда.

10:56