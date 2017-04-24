Павлюченко и Еськов приглашены на заседание КДК

Глава КДК РФС Артур Григорьянц еще раз подтвердил, что на завтрашнее заседание комитета приглашены нападающий "Урала" Роман Павлюченко и главный судья встречи 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" (2:0) Алексей Еськов. Форвард был удален с поля за агрессивное поведение (нецензурная брань в адрес арбитра и физический контакт с арбитром). Также комитет рассмотрит неподобающее поведение гостевой команды – три удаления в одном матче.
– "Зенит" – "Урал". Болельщики хозяев использовали пиротехнику, – сказал Григорьянц. - Рассмотрим неподобающее поведение команды "Урал" – три удаления в одном матче. Также разберем удаление Романа Павлюченко. Футболист и судья Алексей Еськов приглашены на заседание комитета. (Сергей АСТАХОВ)
shpasic
надо бы ещё Дзюбу пригласить и выписать ему 3 матча дисквы за провокацию.
11:05
ny neru
Надо срочно отменить красные карточки, кроме Павлюченки конечно, его выгнать до конца сезона, пускай дальше "спит"
10:58
serenky25
Рома. Повтори там то, что ранее сказал. Ибо это истинная правда.
10:56