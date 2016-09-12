Павлюченко догнал Семака

Поразив ворота "Рубина" в матче 6-го тура премьер-лиги, форвард "Урала" Роман Павлюченко забил 102-й гол в чемпионатах России и сравнялся по этому показателю с Сергеем Семаком, завершившим карьеру в 2013 году. Стоит также отметить, что отличившийся также в шестом туре нападающий "Зенита" Александр Кержаков сократил отставание от лидирующего Олега Веретенникова до четырех голов. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лучшие бомбардиры чемпионатов России
|
Игрок
|
Клубы
|
Сезоны
|
Игры
|
Голы
|
Ср.
|
Олег ВЕРЕТЕННИКОВ
|
Ротор, Сокол
|
1992-1999,
|
274
|
143
|
0,52
|
Александр КЕРЖАКОВ
|
Зенит, Динамо
|
2001-2006,
|
331
|
139
|
0,42
|
Дмитрий КИРИЧЕНКО
|
Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн
|
1998-2013
|
377
|
129
|
0,34
|
Дмитрий ЛОСЬКОВ
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
1992-1993,
|
452
|
120
|
0,27
|
Роман ПАВЛЮЧЕНКО
|
Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал
|
2000-2008,
|
294
|
102
|
0,35
|
Сергей СЕМАК
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
1993-2004,
|
456
|
102
|
0,22
Platinum1991
Форвард "Урала" Роман Павлюченко забил свой 102-й гол в чемпионатах России и сравнялся по этому показателю с Сергеем Семаком, который уже не играет и повесил бутсы на гвоздь. Поздравляем Романа с этим футбольным успехом! Надо партнёрам Романа по команде выдавать отличные пасы в каждой игре и Роман будет ЗАБИВАТЬ. В этой игре Роман забил отличный гол головой после навеса в штрафную, опередил игрока Рубина и ВКОЛОТИЛ со свистом! Вот так надо забивать! Вратарю без шансов отразить. Дай БОГ не последний! Желаем Роману и дальше ЗАБИВАТЬ и радовать болельщиков ЗАБИТЫМИ голами! Молодец Роман! Так играть и ЗАБИВАТЬ! Будем всегда РАДЫ! Вперёд Роман! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! УРА!
22:02