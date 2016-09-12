Павлюченко догнал Семака

Поразив ворота "Рубина" в матче 6-го тура премьер-лиги, форвард "Урала" Роман Павлюченко забил 102-й гол в чемпионатах России и сравнялся по этому показателю с Сергеем Семаком, завершившим карьеру в 2013 году. Стоит также отметить, что отличившийся также в шестом туре нападающий "Зенита" Александр Кержаков сократил отставание от лидирующего Олега Веретенникова до четырех голов. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие бомбардиры чемпионатов России