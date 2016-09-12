21:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Павлюченко догнал Семака

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Поразив ворота "Рубина" в матче 6-го тура премьер-лиги, форвард "Урала" Роман Павлюченко забил 102-й гол в чемпионатах России и сравнялся по этому показателю с Сергеем Семаком, завершившим карьеру в 2013 году. Стоит также отметить, что отличившийся также в шестом туре нападающий "Зенита" Александр Кержаков сократил отставание от лидирующего Олега Веретенникова до четырех голов. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие бомбардиры чемпионатов России

Игрок

Клубы

Сезоны

Игры

Голы

Ср.

Олег ВЕРЕТЕННИКОВ

Ротор, Сокол

1992-1999, 
2001-2002

274

143

0,52

Александр КЕРЖАКОВ

Зенит, Динамо

2001-2006,
2008-н.в.

331

139

0,42

Дмитрий КИРИЧЕНКО

Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн

1998-2013

377

129

0,34

Дмитрий ЛОСЬКОВ

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

1992-1993,
1995-2012

452

120

0,27

Роман ПАВЛЮЧЕНКО

Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал

2000-2008,
2011-н.в.

294

102

0,35

Сергей СЕМАК

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

1993-2004,
2006-2013

456

102

0,22
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Platinum1991

Форвард "Урала" Роман Павлюченко забил свой 102-й гол в чемпионатах России и сравнялся по этому показателю с Сергеем Семаком, который уже не играет и повесил бутсы на гвоздь. Поздравляем Романа с этим футбольным успехом! Надо партнёрам Романа по команде выдавать отличные пасы в каждой игре и Роман будет ЗАБИВАТЬ. В этой игре Роман забил отличный гол головой после навеса в штрафную, опередил игрока Рубина и ВКОЛОТИЛ со свистом! Вот так надо забивать! Вратарю без шансов отразить. Дай БОГ не последний! Желаем Роману и дальше ЗАБИВАТЬ и радовать болельщиков ЗАБИТЫМИ голами! Молодец Роман! Так играть и ЗАБИВАТЬ! Будем всегда РАДЫ! Вперёд Роман! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! УРА!

22:02

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