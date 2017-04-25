Павлюченко дисквалифицирован на 3 матча, на два из них условно

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко дисквалифицирован на 3 матча - один безусловно (сегодня в рамках 25-го тура премьер-лиги со "Спартаком" в Москве), два условно. Также футболист оштрафован на 100 тысяч рублей. Такое решение вынес сегодня КДК РФС, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Напомним, что форвард в матче 24-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2) был удален за неспортивное поведение.
– На заседании присутствовал президент "Урала" Григорий Иванов и нападающий Роман Павлюченко, а также судья Алексей Еськов. Посмотрели видео эпизода, разбирали запись в протоколе. Запись носила следующий характер:
1. Поведение Павлюченко (ненормативная лексика в отношении официального лица матча Еськова).
2. Умышленный физический контакт – наступил на ногу Еськову.
На заседании Павлюченко сказал, что случайно наступил на ногу сопернику. Видеоповтор это показал, а Еськов слова футболиста подтвердил. Этот вопрос был снят с повестки дня. Рассматривали нецензурную брань со стороны Павлюченко. Футболист извинился на заседании перед Еськовым, извинился перед КДК. Это было принято во внимание. За последние 6 сезонов, что Роман вернулся в Россию, у него не было ни одной красной карточки.
Было принято решение - за оскорбительное поведение игрока дисквалифицировать Павлюченко на 3 матча, при этом матч 25-го тура считать реальным исполнением наказания, а два – условными с испытатательеным сроком на 6 месяцев. Штраф 100 тысяч рублей.
Судейство в субботнем матче 24-го тура "Зенит" - "Урал" (2:0) на новой арене "Санкт-Петербург" получилось скандальным. Арбитр из Москвы Алексей Еськов удалил трех игроков "Урала", в том числе Павлюченко, за агрессивное поведение (нецензурная брань в адрес арбитра и физический контакт с арбитром).
Напомним, что встреча между "Спартаком" и "Уралом" состоится сегодня, начало игры - в 19.30 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию этого матча.(Сергей АСТАХОВ)
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Павлюченко: "Позвоните через два часа..." pic.twitter.com/zxu3RfAuQi– Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) 25 апреля 2017 г.
SkoroVesna
пфффффф, Данни в свое время все три матча сидел и никаких "условных"
14:47
Jearom
Судьи же они святые. и неподсудные.
14:46
Lerner
Ну, потерю этого "бойца" Урал точно не заметит. Ибо бревно.
14:45
shiko56
А бодаться как баран значит можно, КДК как всегда принимает решения ни то ни се.Наступил на ногу заменили бодание в лоб. Правда у Павы и Еськова может, что голова, что..
14:44
Митюня
Vlаdimir А какое наказание понес ПРОВОКАТОР-бездарь Еськов? /////////////Ему дали отдохнуть перед следующими подвигами
14:35
Митюня
И нет, Еськов не искал никаких поводов удалить кого-то из Урала. Ни в коем случае. Просто борец за чистоту русского языка. Вот первый раз за многие годы судейства услышал в свой адрес нецензурную брань. И это его так поразило, что он сразу же мерзавца удалил
14:33
Митюня
Ну то есть принципиальный Еськов за первое же "ты, чего делаешь, долбо..ящер?" от Павлюченко, удалил того с поля? Да, справедливое и беспристрастное судейство. Молодец
14:30
ddf
Должны были дать один матч дисквалификации, но в последний момент вспомнили, что он уже не в спартаке и добавили ещё два матча условно. 100% информация от первоисточника.
14:23
pushgun
Простили Романа, пожурили только.
14:20
ValeraK
2 матча за свой счет)
14:17
Vlаdimir
А какое наказание понес ПРОВОКАТОР-бездарь Еськов?
14:11
Санитар леса
Эх, Рома неужели не знал, что наступать на ногу нельзя - это к ссоре))
14:08