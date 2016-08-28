Павленко - в старте "Урала" на матч с "Арсеналом", Павлюченко в запасе

Стали известны стартовые составы "Урала" и тульского "Арсенала" на матч 5-го утра чемпионата России. Полузащитник екатеринбуржцев Александр Павленко начнет встречу с первых минут. Форвард Роман Павлюченко остался в запасе.

Состав "Урала": Арапов, Динга, Данцев, Фонтанелло, Кулаков, Жуков, Меркулов, Фидлер, Емельянов, Павленко и Лунгу.

Запас: Заболотный, Тимофеев, Павлюченко, Ставпец, Панков, Чантурия, Подоксенов, Гавтадзе, Коробов, Юсупов, Серченков и Щербаков.

Состав "Арсенала": Фильцов, Горбатюк, Беляев, Денисов, Шешуков, Тесак, Форбс, Рыжков, Стеклов, Власов и Шевченко.

Запас: Левашов, Хагуш, Ершов, Фримпонг, Аппаев, Горбатенко, Мухаметшин, Столяренко, Горбанец, Айдов, Смирнов, Березин.