Павленко и Манучарян – в запасе "Урала" на матч со "СКА-Хабаровск"

Стали известны составы "Урала" и "СКА-Хабаровск" на матч 9-го тура чемпионата России. Полузащитник екатеринбуржцев Александр Павленко и нападающий Эдгар Манучарян остались в запасе.
"Урал": Годзюр - Данцев, Чернов, Ароян - Димитров, Бавин, Евсеев, Емельянов, Чантурия, Кулаков, Бумаль;
Запасные: Арапов, Тимофеев, Меркулов, Динга, Павленко, Манучарян, Билоног, Глушков.
"СКА-Хабаровск": Довбня - Эдиев, Черевко, Баляйкин, Димидко, Пуцко - Габулов, Никифоров, Казанков, Дедечко - Маркович;
Запасные: Криворучко, Гришко, Савичев, Калинский, Карасев, Федотов, Христов.
Трансляция матча "Урал" – "СКА-Хабаровск"
Составы команд на матч #УралСКА– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 11 сентября 2017 г.
В прямом эфире на #НашФутбол в 17:30 мск.
Статистика: https://t.co/Ph52EtZm0v pic.twitter.com/tgPGVGAnR6