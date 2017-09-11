Павленко и Манучарян – в запасе "Урала" на матч со "СКА-Хабаровск"

Стали известны составы "Урала" и "СКА-Хабаровск" на матч 9-го тура чемпионата России. Полузащитник екатеринбуржцев Александр Павленко и нападающий Эдгар Манучарян остались в запасе.

"Урал": Годзюр - Данцев, Чернов, Ароян - Димитров, Бавин, Евсеев, Емельянов, Чантурия, Кулаков, Бумаль;

Запасные: Арапов, Тимофеев, Меркулов, Динга, Павленко, Манучарян, Билоног, Глушков.

"СКА-Хабаровск": Довбня - Эдиев, Черевко, Баляйкин, Димидко, Пуцко - Габулов, Никифоров, Казанков, Дедечко - Маркович;

Запасные: Криворучко, Гришко, Савичев, Калинский, Карасев, Федотов, Христов.

Трансляция матча "Урал" – "СКА-Хабаровск"