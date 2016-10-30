11:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Павленко и Лебеденко выйдут с первых минут в матче "Урал" – "Терек"

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Стали известны составы "Терека" и "Урала" на матч 12-го тура чемпионата России. С первых минут на острие грозненцев появятся Роши, Лебеденко и Балай.

Состав "Урала": Арапов, Динга, Данцев, Кулаков, Фонтанелло, Чантурия, Фидлер, Емельянов, Павленко, Лунгу и Ставпец.

Запасные: Заболотный, Тимофеев, Хозин, Новиков, Панков, Бугуи, Жуков, Меркулов, Подоксенов, Коробов, Серченков и Конате.

Состав "Терека": Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Факундо, Кузяев, Иванов, Роши, Лебеденко, Балай.

Запасные: Годзюр, Педро Кен, Плиев, Торже, Митришев, Садаев, Мбенг, Х.Кадыров, Мирзов, Грозав.

Трансляция матча "Урал" – "Терек"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур

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