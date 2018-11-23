Павел Яковлев: "Вокруг "Спартака" всегда много разговоров. Это самая обсуждаемая команда страны"

Нападающий "Крыльев Советов" Павел Яковлев в преддверии матча 15-го тура чемпионата России против "Спартака" выразил мнение, что воспитанники столичного клуба часто не могут в нем раскрыться из-за груза ответственности. Яковлев начал профессиональную карьеру в "Спартак", провел за родной клуб в чемпионате России 76 матчей и забил 10 голов. "Спартак" регулярно отдавал игрока в аренду, а в 2016 году окончательно расстался с ним.

– Ворошить прошлое в данный момент не имеет смысла, – цитирует "Реальное время" Яковлева. – Что-то тогда зависело от меня, что-то – нет. Сейчас все мои мысли связаны с "Крыльями Советов", и я очень надеюсь, что моя помощь пригодится именно самарской команде.

– По какой причине из "Спартака" уходит немалое количество воспитанников клуба?

– У каждого своя история и своя судьба. В "Спартаке" очень непросто играть из-за огромного груза ответственности перед руководством клуба и многочисленными болельщиками. Все хотят, чтобы эта титулованная команда всегда побеждала. Возможно, психология мешает молодым и талантливым ребятам раскрыться в полной мере. Однако, сидя в запасе, невозможно добиваться результата и получать удовольствие от своей работы. Соответственно, из-за отсутствия игровой практики ребята переходят в другие клубы.

– Что сейчас творится в "Спартаке"? Почему в команде нет стабильности?

– Вокруг "Спартака" всегда больше всего разговоров. Гораздо больше, чем про ЦСКА, "Зенит" или тот же "Локомотив". Как ни крути, именно "Спартак" является самой медийной и самой обсуждаемой командой страны. Отчасти это мешает и футболистам, и тренерам, и клубу в целом. Сейчас "Спартак" определился с новым главным тренером, посмотрим, что будет дальше.

"Спартак" - "Крылья Советов: чемпионат России по футболу, 15-й тур, 25 ноября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 14.00 (время московское)