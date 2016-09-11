Павел Яковлев: "В защите играл и при Эмери, и при Якине"

Полузащитник "Анжи" Павел Яковлев в интервью клубной пресс-службе назвал закономерным итог матча 6-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (0:0). Также новичок махачкалинцев подчеркнул, что был готов к выходу на позиции защитника.

– Павел, непростая ничья?

– Да, неприятный соперник, тем более играл дома. Болельщики здесь любят футбол, переживают за команду, гонят вперед. Думаю, здесь всем командам будет тяжело. Вязкая была игра. Моменты были у и них, и у нас. Никто не забил. Ничья, считаю, закономерный результат. Хотя, конечно, хотелось победы. Все ребята были расстроены после игры в раздевалке. Но на выезде ничья – тоже неплохо.

– Когда узнали, что вам придется играть в обороне, и насколько знакома вам роль правого защитника?

– У нас в течение недели много ребят выпало из-за травм. Желаю им скорейшего выздоровления. Тренер вызвал сегодня, объяснил, что придется сыграть на этой позиции. Я воспринял это нормально. Подготовился. В принципе, раньше тоже приходилось действовать в этом амплуа, еще в "Спартаке", и при Эмери, и при Якине. В основном на левом краю. Старался выполнять установку тренера. А получилось или не получилось, это уже ему судить.

– В последней четверти игры инициативнее выглядели хозяева поля. Почему, на ваш взгляд?

– Тяжело сказать однозначно. Может, "подсели" мы немножко. По своему самочувствию могу так сказать. Мы готовились к игре на естественном газоне, а игра проходила на искусственном. Ну, и немного ножки "подсели". И да, концовочка получилась нервная. Хотя и в ней мы могли вырвать победу, был момент. Настрой на игру у всех нас был сумасшедший. Ехали побеждать. Но получилась нулевая ничья. Хотелось бы сказать спасибо нашим болельщикам, которые так далеко приехали нас поддержать. Мы играем ради них.