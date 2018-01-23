Павел Яковлев: "На матч с "Заглембе" настраивались как на официальный"

Полузащитник "Анжи" Павел Яковлев остался доволен игрой махачкалинского клуба в контрольном матче с "Заглембе" (3:0). По словам хавбека, команда настраивалась на поединок как на официальный.

- Первый сбор самый тяжелый в плане нагрузок. Именно на этом сборе закладывается база к оставшимся играм в чемпионате, - цитирует официальный сайт "Анжи" Яковлева. - И соответственно сегодняшняя игра это такой позитивный момент на этом сборе на который нужно опираться и соответственно поднимает настроение, как нам, так и болельщикам в том числе. Если говорить про игру, то надо отметить, что мы забили очень быстрый гол. Это на самом деле нам помогло, а еще хочется отметить, что не было равнодушных на поле, было много движений. Игра понравилась и мы получили удовольствие от нее.

- Какая была установка и какие задачи тренерский штаб ставил конкретно на эту игру?

- Главный тренер настраивал нас на эту игру как на официальную. Поэтому ребята все настроились. В принципе и без этого мы понимаем, что надо серьезно поработать, чтобы в сезоне выглядеть лучше.

- Этой игрой завершили первый тренировочный сбор. Как вы оцениваете свое состояние и состояние своих партнеров?

- Работа идет и идет она планомерно. На этом сборе нужно было уделить большое внимание беговой работе, закладке физических кондиций. Состояние, понятно, у игроков уставшее, но впереди нас ждут три дня выходных, а уже после будем работать на втором сборе.