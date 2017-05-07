Павел Яковлев: "Локомотив" потратил много сил на финал Кубка России"

Полузащитник "Анжи" Павел Яковлев отметил, что команде удалось отобрать очки у "Краснодара" в матче 26-го тура чемпионата России (0:0) за счет грамотной подготовки. Также хавбек выразил надежду, что махачкалинцы смогут взять очки и в игре с "Локомотивом", который 2 мая завоевал Кубок России, победив в финале "Урал" (2:0).

- Игра получилась очень тяжелой, но мы и ожидали, что "Краснодар" будет большими силами атаковать, - цитирует официальный сайт "Анжи" Яковлева. - Первые мысли были о том, что мы взяли очень важное очко.

- На что конкретно акцентировал внимание Александр Григорян?

- Абсолютно на все. Мы разобрали игру команды полностью, и поэтому даже в каких-то моментах читалось, как будет действовать соперник. То есть мы имели представление, как "Краснодар" будет играть.

- Лучший бомбардир чемпионата Федор Смолов отличиться не сумел. Кому-то было доверено его опекать?

- Мы строго выполняли установку на игру всей командой. Конкретно не было сказано кому нужно играть против Смолова. Просто старались друг другу помогать на поле и играли очень компактно, не давали зон сопернику.

- Сердце не екнуло, когда Юрченко в концовке матча спас команду?

- Давид - сильный вратарь, и свой класс он не раз уже доказывал. Всегда есть уверенность в том, что он может вытащить тяжёлый мяч. Команда верит в Юрченко, и он нам очень помогает! И то, что мы сыграли вничью, в этом большая заслуга и нашего голкипера.

- То, что железнодорожники перед приездом в Дагестан выиграли трофей, - это плюс или же минус?

- Ну, конечно, эмоциональный подъем у железнодорожников есть, но, опять же, они потратили много сил для завоевания трофея. Поэтому тут нельзя однозначно ответить на этот вопрос. Главное зависит от того, как мы подойдем к этой игре. Давно уже "Анжи" не радовал болельщиков на своей домашней арене.

- В чем состоит главное оружие команды Юрия Семина? Смогли определить во время просмотра кубковой игры?

- В первую очередь, отмечу индивидуальное мастерство футболистов, но команда в целом нестабильна.

Матч "Анжи" - "Локомотив" состоится 8 мая, начало - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.