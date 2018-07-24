Павел Яковлев: "Хочу поскорее выйти на поле "Самара Арены"

Нападающий Павел Яковлев, в четвертый раз в карьере перешедший в "Крылья Советов", сказал, что рад возвращению в Самару. Форвард рассчитывает, что на матч первого тура чемпионата России-2018/19 против ЦСКА, который пройдет на "Самара Арене", придет много болельщиков.

– У меня завершился трудовой договор с "Анжи". Мне очень хотелось вернуться в Самару и поэтому я очень рад, что все так сложилось, – цитирует пресс-служба клуба Яковлева. – К новому сезону готов, подхожу к своей оптимальной форме. Впереди еще неделя подготовки.

– Хватило вам времени, чтобы понять тот футбол, который проповедует тренерский штаб Андрея Тихонова?

– Мне понятны требования тренера. Старался выполнять все задания в контрольных играх. Были и личные беседы. Так что мне все понятно.

– Какие ожидания от игры с ЦСКА и нового сезона?

– Ожидания позитивные. Начинается новый чемпионат, игра с серьезным соперником. Ждем, что придет много наших болельщиков. Постараемся выиграть. Ну а сам я хочу поскорее выйти на поле "Самара Арены". Видел по трансляциям, что стадион у "Крыльев" шикарный. Вообще в целом Самара серьезно обновилась, стала приятнее.

Матч "Крылья Советов" – ЦСКА состоится 31 июля. Начало игры – 19.00 по московскому времени.

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