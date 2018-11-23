Павел Яковлев: "Дай бог, "Крылья" попадут в еврокубки, ничего невозможного нет"

Нападающий "Крыльев Советов" Павел Яковлев в преддверии матча 15-го тура РПЛ против "Спартака" выразил надежду, что самарский клуб сможет попасть в еврокубки по итогам сезона. После 14 туров "Крылья" идут на 13-м месте, отставая от еврокубковой зоны на 9 очков.

– Хотелось бы находиться как можно выше в турнирной таблице, – цитирует "Реальное время" Яковлева. – Будем стараться сделать все, чтобы исправить свое положение. Время для этого есть. Футбол строится на том, что кому-то может повезти, и наоборот. В каких-то матчах мы точно должны были набирать очки, но не получилось. Значит, надо работать больше и лучше, чтобы достичь желаемого результата. А там и удачу переманим на свою сторону.

– Какие цели были поставлены на сезон руководством клуба?

– Задача простая – выигрывать в каждом матче. Дай бог, если попадем в еврокубки, ничего невозможного нет. Сейчас нам хочется закончить этот год с положительными эмоциями.

"Спартак" - "Крылья Советов: чемпионат России по футболу, 15-й тур, 25 ноября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 14.00 (время московское)