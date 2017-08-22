Павел Яковлев: "Анжи" готов убиться, чтобы победить "Уфу"

Нападающий "Анжи" Павел Яковлев в преддверии матча 8-го тура чемпионата России против "Уфы" в интервью клубной пресс-службе отметил, что команде стыдно перед болельщиками после поражения от "Рубина" (6:0). Форвард подчеркнул, что махачкалинцам по силам исправить ситуацию, которая сложилась на старте сезона.

– Павел, эмоции после матча с "Рубином" уже улеглись. Сейчас, уже на холодную голову, можете сказать, – в чем причины такого провала в Казани? – вопрос Яковлеву.



– Честно сказать, стыдно за такую игру как перед нашими болельщиками, так и перед руководством клуба. Да, бывают неудачные матчи, когда, как говорится "не наш день", но то, как мы играли в матче с "Рубином", слов подобрать трудно. Следующая встреча с "Уфой" будет для "Анжи" исправлением последней игры. Мы надеемся, что все у нас будет получаться, как и должно быть, и ни в коем случае не будет такого безобразия, какое было в Казани.

– Команда чувствует в себе силы собраться и изменить ту ситуацию, которая сложилась на данный момент?

– Конечно, чувствуем. У команды есть все для того, чтобы переломить ситуацию. Мы с ребятами поговорили, разобрали ошибки. Следующая игра очень важная для нас. Тем более, играть будем дома. И мы постараемся все сделать, просто убиться ради этой игры, чтобы победить.

– По возвращении домой вас ждал непростой разговор с болельщиками в аэропорту. Какой-то конструктив удалось извлечь из этого разговора или же в этом присутствовали одни эмоции?



– Я считаю, что это нормальное явление, и эмоции наших болельщиков понятны. Это говорит о том, что они неравнодушны к клубу, команде, игрокам. Думаю, каждый из нас знает и чувствует, где мы играем и за какой клуб мы играем. Конечно, тяжело отходить от такого поражения, но у нас впереди очень важная игра, в которой надо реабилитироваться перед болельщиками. Конечно же, тяжело что-то говорить после такого матча, но хотелось попросить, чтобы они поддерживали нас и были с нами, несмотря ни на что.