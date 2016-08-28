Павел Врба: "Заявляю, что Тигиев является игроком "Анжи"

Главный тренер "Анжи" Павел Врба отметил, что не знаком с полузащитником Ильей Максимовым. По словам наставника, при нем игрок не участвовал в тренировочном процессе. Ранее "Анжи" объявил о расторжении контракта с 29-летним Максимовым по обоюдному согласию. Также специалист добавил, что рассчитывает на защитника Георгия Тигиева. Ранее появилась информация, что 21-летний футболист может перейти из "Анжи" в "Зенит".

– Честно говоря, я даже не видел его в деле и не знаком с ним. Он не участвовал в тренировочном процессе, – цитирует ТАСС Врба. – Я узнал о возможном переходе Тигиева на одном из российских интернет-сайтов. Заявляю, что Тигиев является игроком "Анжи", я рассчитываю на него.

Что касается Обертана, то ранее он выступал и за английский "Ньюкасл", где хорошо себя зарекомендовал. Он способен усилить нашу команду, поэтому с ним и был подписан контракт. Конечно, я хотел бы усилить команду еще, если будет возможность.