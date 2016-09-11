Павел Врба: "Яковлев вынужденно вышел справа в защите, но со своими задачами справился"

Главный тренер "Анжи" Павел Врба после матча 6-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (0:0) назвал "стандарты" одним из козырей противника. Также специалист выделил в составе команды Роберта Евдокимова полузащитника Дмитрия Ефремова, арендованного у ЦСКА.

– Были ли в составе "Оренбурга" игроки, которых вы выделяли перед командой при подготовке к матчу?

– Разумеется, это задача тренера – подробно изучить соперника. Естественно, игроки получили необходимую информацию о футболистах "Оренбурга". Эта команда очень сильна флангами, крайние защитники хорошо поддерживают атаку, хорошо выглядят 6-й (Якуба Бамба) и 17-й (Дмитрий Ефремов) номера. Это была одна из особенностей, на которую мы обращали внимание игроков. Указывали и на то, что "Оренбург" хорошо играет при "стандартах" и фланговых подачах. Знали, что это козыри соперника.

– Яковлев сегодня дебютировал в "Анжи". Непривычно было видеть его в качестве правого защитника. Как оцените игру Павла?

– Мы его спрашивали, конечно, играл ли он на этой позиции раньше. Он сказал, что когда-то в "Спартаке" играл, так что она для него не была совершенно новой. Сегодня на этой позиции он оказался вынужденно, так как три игрока у нас травмированы: Гаджибеков, Тигиев, Паршивлюк. Конечно, Яковлев силен, прежде всего, как крайний полузащитник. Но он очень хорошо решил задачи, которые перед ним ставились на эту игру.