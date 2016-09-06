Павел Врба: "Я рассчитываю на Жирова в ближайшем будущем"

Главный тренер "Анжи" Павел Врба заявил, что у покинувшего клуб защитника Александра Жирова еще будет шанс вернуться в команду, сообщает клубная пресс-служба. Вчера "Анжи" объявил о расторжении контракта с 25-летним футболистом, а сегодня стало известно о том, что Жиров близок к переходу в "Томь".

– "Анжи" объявил о прекращении трудовых отношений с защитником Александром Жировым. У игрока не было будущего в клубе?



– У него есть будущее в клубе! Да, сегодня ради получения игровой практики, дефицит которой у него мог возникнуть в "Анжи", мы дали ему возможность выступать за другой клуб. Он уже давно и безусловно перерос уровень молодежного первенства, чтобы компенсировать недостаток игрового времени в турнире дублеров. Поэтому пошли на эту меру, которая вовсе не означает, что мы расстались с ним окончательно. Я как тренер рассчитываю на него в ближайшем будущем.

– У вас есть выбор центральных защитников. Одного из них болельщики "Анжи" еще не видели в деле. В каком сейчас состоянии находится Шандау, как скоро он сможет выйти на поле?



– Летом он занимался поисками клуба и в отличие от других наших защитников полноценную предсезонную подготовку не проходил. Поэтому необходимо время, чтобы он адаптировался у нас и, самое главное, набрал форму. Думаю, он будет готов играть уже в ближайшее время.