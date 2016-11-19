Павел Врба: "В игре с "Уфой" "Анжи" не создал ни одного момента"

Главный тренер "Анжи" Павел Врба после игры 14-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:1) посетовал на плохие действия своей команды в атаке. Специалист подчеркнул, что махачкалинцы не имели шансов у ворот соперника.
– В атаке мы не создали ни одного голевого момента, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Врба. – У Бериши был полумомент, но он затянул с ударом. Таких полумоментов у нас было несколько, но мы не смогли превратить их во что-то большее.
Vedi
Сидят на лавке нападающие Боли и Будковский . Мда походу чех лыжи навострил . Уфа шагом переиграла , важных Анжуйцев не знающих , что делать с мячом .
20:11
ИНК
Ну так ты сам определял состав.Если непонятный своей игрой Тигиев играет в атаке,а гроза всех вратарей Боли сидит на скамейке голов не будет. Павел ты проиграл в прследних турах, именно ты не ствя сильнейших а лоял ных.
19:07