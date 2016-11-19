Павел Врба: "В игре с "Уфой" "Анжи" не создал ни одного момента"

Главный тренер "Анжи" Павел Врба после игры 14-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:1) посетовал на плохие действия своей команды в атаке. Специалист подчеркнул, что махачкалинцы не имели шансов у ворот соперника.

– В атаке мы не создали ни одного голевого момента, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Врба. – У Бериши был полумомент, но он затянул с ударом. Таких полумоментов у нас было несколько, но мы не смогли превратить их во что-то большее.

Трансляция матча "Анжи" – "Уфа"