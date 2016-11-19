23:44 19 ноября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Павел Врба: "Уфа" в игре с "Анжи" реализовала единственный имевшийся момент"

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Главный тренер "Анжи" Павел Врба после игры 14-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:1) подчеркнул, что махачкалинцы не научились играть против организованной обороны. Специалист отметил грамотную игру гостевой команды.

– Исход матча решил, наверное, единственный момент, который имел соперник, – цитирует клубная пресс-служба Врбу. – Нам не хватало большей решительности в атакующих действиях, особенно при борьбе в штрафной. Был полумомент у Бериши, которому, может быть, надо было раньше пробить. А так, стопроцентных шансов мы так и не смогли создать.

– Такой сверхмотивированный, серьезный "Анжи" в кубковой игре с "Зенитом" – и такая игра сегодня. В чем причина? В отсутствии мотивации?

– Я не могу сказать, что игроки не хотели победить, не боролись за это сегодня. К сожалению, мы так и не научились играть против организованной обороны. А соперник сегодня играл очень дисциплинированно, ответственно в обороне. Ни за счет комбинаций, ни за счет индивидуальных действий мы эту оборону пройти не смогли. Последние результаты "Уфы" доказывают, что это очень хорошая команда.

– Почему Боли не попадает в стартовый состав? Он не в форме?

– Боли, Будковский, Обертан, Иличевич, Бериша – у нас постоянная конкуренция между легионерами. И постоянно решается, кто сыграет. Сегодня решили выйти именно в таком сочетании, которое вы увидели.

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/pavel_vrba_mi_ne_nauchilis_igrat_protiv_organizovannoj_oboroni191116/

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