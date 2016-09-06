Павел Врба: "Спартак" наказал "Анжи" за неиспользованные моменты"

Главный тренер "Анжи" Павел Врба подчеркнул, что в игре 5-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:2) махачкалинцы допустили слишком много ошибок, сообщает клубная пресс-служба. Специалист посетовал на плохую реализацию своих моментов.

– Вы наверняка разбирали игру со "Спартаком". Можете добавить что-то к тем послематчевым комментариям, которые уже давали?



– Если не забиваешь ни одного гола в тех трех ситуациях, что у нас были, такая команда, как "Спартак", обязательно накажет. В первом тайме мы играли на равных, и поэтому итоговый результат, конечно, огорчает. Зная уровень игроков "Спартака", мы обязаны были не допускать ошибки, которые позволили себе в этой игре. Постараемся разобрать эпизоды с голами и голевыми ситуациями у наших ворот и извлечь из них уроки.

– Что обусловило то, что "Анжи" в этом матче выглядел по-разному в двух таймах?



– На самом деле, в первом тайме мы действовали острее, чем во втором. После перерыва "Спартак" стал играть ответственнее в обороне и уже не давал нам возможностей для таких быстрых контратак, какие получались у нас в первом тайме. Хотели мы, конечно, и во втором тайме сыграть в том же темпе, как в первом. Но, к сожалению, уже не были так активны. И причина этому не только наша игра, но и действия "Спартака".