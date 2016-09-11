Павел Врба: "Ничьей с "Оренбургом" удовлетворены"

Главный тренер "Анжи" Павел Врба заявил, что его команда выполнила задачу набрать очки в матче 6-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (0:0). При этом специалист отметил, что не видел смысла гнать своих подопечных вперед во втором тайме, учитывая, что встреча проходила в гостях.

– Игра получилась с множеством единоборств, – цитирует пресс-служба "Анжи" Врбу. – Обе команды очень хорошо сыграли в обороне. Примерно по одной хорошей голевой ситуации было с одной и с другой стороны. Мы приехали за очками. В принципе, ничьей удовлетворены.

– Как и в игре со "Спартаком", сегодня команда второй тайм, как показалось, провела хуже, чем первый. Согласны?

– Во втором тайме игра тактически была несколько иной, чем в первом. Отталкивались от результата. Играя на выезде, не думаю, что следовало при 0:0 раскрываться, атакуя большими силами. Может, поэтому игра во втором тайме вам показалась не такой агрессивной.