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Павел Врба: "Ничьей с "Оренбургом" удовлетворены"

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Сегодня. Оренбург. "Оренбург" - "Анжи" - 0:0. Опасных моментов в этой игре почти не было."Оренбург" - "Анжи": борьба победила футбол

Главный тренер "Анжи" Павел Врба заявил, что его команда выполнила задачу набрать очки в матче 6-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (0:0). При этом специалист отметил, что не видел смысла гнать своих подопечных вперед во втором тайме, учитывая, что встреча проходила в гостях.

– Игра получилась с множеством единоборств, – цитирует пресс-служба "Анжи" Врбу. – Обе команды очень хорошо сыграли в обороне. Примерно по одной хорошей голевой ситуации было с одной и с другой стороны. Мы приехали за очками. В принципе, ничьей удовлетворены.

– Как и в игре со "Спартаком", сегодня команда второй тайм, как показалось, провела хуже, чем первый. Согласны?

– Во втором тайме игра тактически была несколько иной, чем в первом. Отталкивались от результата. Играя на выезде, не думаю, что следовало при 0:0 раскрываться, атакуя большими силами. Может, поэтому игра во втором тайме вам показалась не такой агрессивной.

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/pavel_vrba_obe_komandi_horosho_sigrali_v_oborone110916/

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