Павел Врба: "Не понимаю, как можно проехать тысячу километров, чтобы сыграть два тайма по тридцать минут и вернуться обратно"

Главный тренер "Анжи" Павел Врба считает, что в России детских тренеров волнует итоговый результат. Чех добавил, что на его родине расстояния куда меньше.

– Я заметил, что в России детских тренеров очень интересуют результаты. В Европе этого нет. Дети играют в свое удовольствие, их не ругают, не мучают силовыми тренировками, – приводит официальный сайт "Анжи" слова Врбы. – В Чехии проехать сто километров на автобусе – это очень далеко. Я не понимаю, как можно проехать тысячу, чтобы сыграть два тайма по тридцать минут и вернуться обратно!