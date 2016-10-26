19:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Павел Врба: "Не понимаю, как можно проехать тысячу километров, чтобы сыграть два тайма по тридцать минут и вернуться обратно"

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Главный тренер "Анжи" Павел Врба считает, что в России детских тренеров волнует итоговый результат. Чех добавил, что на его родине расстояния куда меньше.

– Я заметил, что в России детских тренеров очень интересуют результаты. В Европе этого нет. Дети играют в свое удовольствие, их не ругают, не мучают силовыми тренировками, – приводит официальный сайт "Анжи" слова Врбы. – В Чехии проехать сто километров на автобусе – это очень далеко. Я не понимаю, как можно проехать тысячу, чтобы сыграть два тайма по тридцать минут и вернуться обратно!

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/glavnij_trener_anji_vstretilsja_s_kollegami_iz_klubnoj_akademii261016/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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streletc1783

да, жизнь футболиста в россии бессмысленна.пора домой

20:15

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