Павел Врба: "Не думаю, что Гасанов получил серьезную травму"

Главный тренер "Анжи" Павел Врба после поражения от "Ростова" (0:2) отметил, что его команда не использовала голевые моменты. Он добавил, что игрок команды Шамиль Гасанов, скорее всего, получил не очень серьезную травму.
– К сожалению, мы не использовали много моментов, которые создали, поэтому и проиграли, – сказал Врба в эфире телеканала "Наш футбол". – Игра сегодня мне понравилась, несмотря на результат. К сожалению, мы не смогли забить. Шамиль Гасанов получил травму, но я не думаю, что она серьезная. Сейчас он поедет в больницу, чтобы проверить, есть ли сотрясение мозга.
#НашФутбол #РФПЛ. 15-й тур. #РостовАнжи 2:0 (Грубая игра Александр Гацкан - КК) @rostovfc pic.twitter.com/0vXkd6RAh9– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 27 ноября 2016 г.