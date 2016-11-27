18:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Павел Врба: "Не думаю, что Гасанов получил серьезную травму"

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Главный тренер "Анжи" Павел Врба после поражения от "Ростова" (0:2) отметил, что его команда не использовала голевые моменты. Он добавил, что игрок команды Шамиль Гасанов, скорее всего, получил не очень серьезную травму.

– К сожалению, мы не использовали много моментов, которые создали, поэтому и проиграли, – сказал Врба в эфире телеканала "Наш футбол". – Игра сегодня мне понравилась, несмотря на результат. К сожалению, мы не смогли забить. Шамиль Гасанов получил травму, но я не думаю, что она серьезная. Сейчас он поедет в больницу, чтобы проверить, есть ли сотрясение мозга.

"Ростов" победил "Анжи"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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