Павел Врба: "Не думаю, что Гасанов получил серьезную травму"

Главный тренер "Анжи" Павел Врба после поражения от "Ростова" (0:2) отметил, что его команда не использовала голевые моменты. Он добавил, что игрок команды Шамиль Гасанов, скорее всего, получил не очень серьезную травму.

– К сожалению, мы не использовали много моментов, которые создали, поэтому и проиграли, – сказал Врба в эфире телеканала "Наш футбол". – Игра сегодня мне понравилась, несмотря на результат. К сожалению, мы не смогли забить. Шамиль Гасанов получил травму, но я не думаю, что она серьезная. Сейчас он поедет в больницу, чтобы проверить, есть ли сотрясение мозга.

"Ростов" победил "Анжи"