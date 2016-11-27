Павел Врба: "Надеюсь, что "Анжи" не повторит дебют матча с "Локомотивом"

Главный тренер "Анжи" Павел Врба перед матчем 15-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что тренерский штаб разобрал тактику команды Ивана Данильянца. Врба надеется, что "Анжи" не повторит дебют матча с "Локомотивом", когда к пятой минуте махачкалинцы проигрывали со счетом 0:2.

– У "Ростова" была победная игра с "Баварией", так что психологическое состояние команды хорошее, – сказал Врба в эфире телеканала "Наш футбол". – По своему опыту знаю, что при таком графике психологически легче готовиться к играм. Разбирали игру "Ростова", его тактику. Надеюсь, что это поможет игрокам "Анжи" сыграть успешно. Главное, чтобы не получилось так, как в матче с "Локомотивом", когда мы проигрывали к пятой минуте со счетом 0:2.

Трансляция матча "Ростов" – "Анжи"