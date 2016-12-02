Павел Врба: "Многие болельщики предпочли посмотреть игру дома в компании жен"

Главный тренер "Анжи" Павел Врба после домашней победы в матче 16-го тура чемпионата России над "Амкаром" (3:1) отметил, что в начале встречи игроки команды действовали некомпактно. По словам специалиста, хозяева добились успеха благодаря слаженным командным действиям.

- К сожалению, начали игру не совсем удачно: после грубой ошибки нам забили гол, - приводит пресс-служба "Анжи" слова Врбы. - Потом была еще одна ошибка, и результат мог повториться. Игроки к положению отнеслись ответственно, хотя поначалу действовали растянуто, некомпактно. Нам помогло то, что мы сравняли счет в конце первого тайма. Во втором тайме забили два и выиграли. Я очень рад, нам очень нужна была эта победа!



– С чем связана такая частая ротация игроков в защите? И как вы оцените игру Гасанова, если не считать ошибку в передаче?



– К нам Джонатан Менса и Дарко Лазич из сборных вернулись с повреждениями. Плюс у Шандау было растяжение мышцы после игры с "Ростовом". Поэтому было принято решение выйти в таком сочетании в обороне. Если вы заметили, у нас в защите сегодня играли только российские игроки, а в атаке – легионеры. Это упростило нам задачу, когда пришлось вынужденно менять атакующего игрока Обертана, – не беспокоились о лимите. Что касается Гасанова, то он давно не играл на позиции центрального защитника – последний раз в прошлом году за молодежный состав. Естественно, это повлияло. Но я не хочу оценивать его игру. Я бы отметил командные действия.

– Когда вы возглавили "Анжи", одной из задач назвали привлечение болельщиков на трибуны игрой. С чем, на ваш взгляд, связано то, что зрителей на стадионе все меньше и меньше?



– Первое – это неблагоприятные погодные условия. Второе – после трех наших поражений многие, наверное, предпочли остаться дома и посмотреть матч по телевизору в приятной компании жен. Я бы тоже хотел, чтобы болельщиков приходило больше.



