Павел Врба: "Мне никто не говорил о распродаже в "Анжи"

Главный тренер "Анжи" Павел Врба прокомментировал информацию о том, что в клубе начинается распродажа. Ранее "СЭ" сообщал, что нападающий Павел Яковлев и защитник Сергей Паршивлюк перейдут в "Рубин".



– На данный момент я тренер "Анжи", – сказал Врба. – Ничего не слышал о распродаже игроков. Мне никто не говорил о том, кто именно может уйти. Лучше вам с этим вопросом обратиться к нашему спортивному директору. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Яковлев и Паршивлюк перейдут в "Рубин" //

Павел Яковлев: "На данный момент я игрок "Анжи"