Павел Врба: "Матч с "Томью" вовсе не был простым для "Анжи"

Главный тренер "Анжи" Павел Врба остался доволен игрой своей команды в матче 11-го тура чемпионата России с "Томью" (3:0). Также он отметил, что поединок не был простым, несмотря на крупный счет.

– Игрой команды, особенно во втором тайме, я очень доволен, - отметил Врба. - В первом тайме игра была примерно равной, и хозяева выглядели даже получше, особенно при стандартных положениях. И во многом за счет того, что были пожестче в единоборствах. Также хотел бы отметить нашего голкипера, который нас выручал, а один раз совершил отличный сэйв.

Во втором тайме у нас стало получаться лучше, потому, что мы стали играть точнее в передачах и в чем-то – попроще. А когда повели в счете, то соперник пошел вперед и открыл нам возможности для контратак, в которых мы были успешны.

Матч вовсе не был простым, соперник играл хорошо, и мы рады, что у нас все так получилось. (Сергей СИМОНОВ)