Павел Врба: "Локомотив" должен быть вверху турнирной таблицы"

Главный тренер "Анжи" Павел Врба перед игрой 13-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что победа над "Зенитом" (4:0) в 1/8 финала Кубка России придала команде уверенность в своих силах. Специалист подчеркнул, что хотел бы покинуть столицу России с очками в активе.

– Давление после победы над "Зенитом"? Наоборот, это прибавило нам уверенности, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Врба. – Что касается "Локомотива", то эта команда должна бороться за места вверху турнирной таблице. Мы готовились к матчу и хотели бы уехать с очками.

Трансляция матча "Локомотив" - "Анжи"