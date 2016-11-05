18:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Павел Врба: "Локомотив" должен быть вверху турнирной таблицы"

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Главный тренер "Анжи" Павел Врба перед игрой 13-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что победа над "Зенитом" (4:0) в 1/8 финала Кубка России придала команде уверенность в своих силах. Специалист подчеркнул, что хотел бы покинуть столицу России с очками в активе.

– Давление после победы над "Зенитом"? Наоборот, это прибавило нам уверенности, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Врба. – Что касается "Локомотива", то эта команда должна бороться за места вверху турнирной таблице. Мы готовились к матчу и хотели бы уехать с очками.

Трансляция матча "Локомотив" - "Анжи"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

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