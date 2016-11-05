20:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Павел Врба: "Игра закончилась на пятой минуте"

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Главный тренер "Анжи" Павел Врба после поражения от "Локомотива" (0:4) в матче 13-го тура чемпионата России отметил, что игра была закончена на пятой минуте, когда железнодорожники повели со счетом 2:0, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Александр ПРОСВЕТОВ. Тренер добавил, что "Локомотив" не дал "Анжи" сыграть в комбинационный футбол.

Игра закончилась для нас на пятой минуте, когда пропустили два мяча. "Локомотив" – сильная и опытная команда, которая удерживала затем свое преимущество. Пытались играть в комбинационный футбол, но ничего не получилось. Соперник этого не допустил.

– Обычно, между тем, "Локомотив" забивает мало. А тут сразу четыре гола.

– Мы ему, к сожалению, помогли своими недисциплинированными действиями в обороне. Предупреждали, в частности, что левый защитник (Виталий Денисов – Прим. "СЭ") далеко вводит мяч из аута. Тем не менее, уже в самом начале игры пропустили после такого ввода гол.

Трансляция матча "Локомотив" - "Анжи"

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