Павел Врба: "Анжи" реализовал единственный момент в матче с "Уралом"

Главный тренер "Анжи" Павел Врба после матча 7-го тура чемпионата России против "Урала" (1:0) подчеркнул, что ждал от игры большего. Тем не менее специалист выразил радость от победы в тяжелой встрече.

– Признаюсь, большего ожидал от этой игры, – сказал Врба. – Но мы рады, что выиграли – тяжелая игра. Особенно в конце тяжело пришлось, когда соперник оказывал давление на наши ворота. Победа – в первую очередь заслуга игроков, которые не позволили сопернику создать ни одного голевого момента. Мы же свой единственный момент реализовали. (Алексей МАКСИМОВ)