Павел Врба: "Анжи" не удавались атаки даже в большинстве"

Главный тренер "Анжи" Павел Врба выразил сожаление по поводу потери очков в матче 12-го тура чемпионата России против "Краснодара" (0:0). Махачкалинцы с 17-й минуты играли в большинстве после удаления Шарля Каборе.

- Не получалось играть против команды, действовавших от обороны, - сказал Врба в эфире канала "Наш футбол". - Даже против десятерых соперников не удавались действия в атаке. Очень жаль, что не удалось победить.

- Насколько потеря Маевского повлияла на "Анжи"?

- Иван был ключевым игроком, но получил травму. Другие футболисты должны были себя проявить, но, к сожалению, не удалось.