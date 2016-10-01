Павел Врба: "Анжи" играл с "Крыльями" не в полную силу"

Главный тренер "Анжи" Павел Врба после поражения в матче 9-го тура чемпионата России от "Крыльев Советов" (1:2) отметил, что его команда неплохо начала поединок, но не смогла продемонстрировать свой максимум. Махачкалинцы пропустили два мяча в первом тайме, а свой единственный мяч провели уже в добавленное к первому тайму время.

- Первые 15 минут мы играли хорошо. Был момент, когда "Анжи" мог забить, - сказал Врба в эфире телеканала "Наш футбол". - Наши футболисты не играли в полную силу, а соперник был сильнее нас сегодня.