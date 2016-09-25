19:27 25 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Павел Врба: "Анжи" хотел бы взять хоть какие-то очки в матче с Зенитом"

0
0
0

Главный тренер "Анжи" Павел Врба перед началом матча 8-го тура чемпионата России с "Зенитом" подчеркнул, что будет непросто противостоять петербуржцам, которые набирают форму. Специалист уверен, что эта игра будет интересной.

- Сложно играть против "Зенита", который хорошо проводит последние игры и набирает свою лучшую форму, - сказал Врба в эфире телеканала "Наш футбол". - Мы собираемся показать хороший футбол. Встреча будет интересной. "Анжи" тоже хочет показать свои способности.

Предстоящая игра в Кубке с "Зенитом"? Два этих матча не имеют между собой ничего общего. Сегодня бы нам хотелось показать хороший футбол и взять какие-то очки.

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 8-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ